МЧС с 2020 года будет проверять ТЦ раз в два года

МЧС в ближайшее время планирует обновить положения Государственного пожарного надзора. Так, изменится количество категорий риска и периодичность проверок. Как ожидается, с 2020 года проверки в торговых центрах будут проводиться раз в два года.

Главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил ТАСС о подготовке проекта изменений в положения Госпожарнадзора, согласно которым в России появится новая категория риска - чрезвычайно высокая, а также изменится периодичность проверок.

В МЧС планируют повысить категорию риска для торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей со значительного на высокий и проводить плановые проверки на таких объектах с 2020 года один раз в два года.

"Как ожидается, постановление правительства будет подписано в этом году, а планирование проверок по новым правилам начнется уже в 2019 году", - сказал Еникеев.

Кроме того, в МЧС рассказали о планах проводить профилактические рейды на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торговых центрах, без уведомления собственника для выявления нарушений правил пожарной безопасности.

Еникеев также указал, что надзорные каникулы продлят только для объектов малого бизнеса низкой и умеренной категории риска. Торговые центры и другие заведения с массовым пребыванием людей из-под их действия выведут.