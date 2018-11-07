Минкульт все-таки выдал прокатное удостоверение фильму про похищение президента России

Кинолента "Хантер Киллер" c Джерардом Батлером и Александром Дьяченко в главных ролях не вышла в прокат в запланированные сроки, но все-таки доберется до российских кинотеатров. Новая дата премьеры - 8 ноября.

Фильм "Хантер Киллер", рассказывающий про спасение американскими подводниками российского президента от мятежников, получил прокатное удостоверение и выйдет в прокат 8 ноября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора картины.

Ранее сообщалось, что кинолента столкнулась с проблемами при получении разрешения на показ в российских кинотеатрах. В заявлении дистрибьютора говорилось, что все материалы и документы по фильму были сданы властям заранее, никаких противопоказаний к выходу фильма или даже намека на возможный отказ в выдаче прокатного удостоверения компания не получала, однако намеченный на 1 ноября релиз оказался сорван.

На этой неделе замминистра культуры Павел Степанов заявил, что ведомство не выдало прокатное удостоверение фильму из-за неправильного пакета документов.

Глава Минкультуры Владимир Мединский, в свою очередь, в среду пообещал, что фильм получит прокатное удостоверение. При этом он не смог удержаться от критики в адрес американских киноделов. "Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа", - цитирует Мединского ТАСС.

Минкультуры уже не первый раз отказывает в выдаче прокатного удостоверения иностранным фильмам о России. Так, в прошлом году подобная участь постигла комедию "Смерть Сталина" Армандо Ианнучи, несмотря на хвалебные отзывы в адрес киноленты со стороны западных кинокритиков. А в 2016-м с проблемами столкнулся детектив "Номер 44", главную роль в котором сыграл Том Харди.

"Хантер Киллер" рассказывает историю экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников. Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Роль российского лидера же досталась Александру Дьяченко.

На западе киноленту встретили достаточно холодно. Так, например, на популярном агрегаторе оценок Metacritic фильм сейчас имеет лишь 42 балла из 100 возможных. На портале Rotten Tomatoes, на который преимущественно ориентируется западная пресса, рейтинг "Хантер Киллера" еще ниже - 36 процентов.