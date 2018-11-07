Суд в Монако предъявил обвинения Рыболовлеву по делу о коррупции

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву официально предъявлены обвинения в рамках расследования о коррупции и торговлей влиянием. При этом его отпустили из отделения полиции под подписку о невыезде.

Судебный следователь Монако выдвинул обвинения против российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает издание Nice Matin со ссылкой на главного прокурора Монако Сильви Пти-Леклер.

Как отмечает издание, обвинения в рамках этого расследования предъявлены еще троим фигурантам: адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде, а также Кристине и Антуану Нармино - соответственно жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, который был задержан в середине сентября.

По словам Сильви Пти-Леклер, масштабная операция по делу Рыболовлева еще не закончилась. Ожидается, что следственные действия завершатся к завтрашнему утру. Самого Рыболовлева, а также Татьяну Бершеду отпустили на свободу под подписку о невыезде. При этом точную статью, по которой обвинили россиянина, прокурор назвать затруднилась.

Происходящее связано с прошлогодним скандалом, который разгорелся вокруг иска Рыболовлева к арт-диллеру Иву Бувье. Россиянин подал на швейцарца в суд за то, что тот продал ему 37 картин по завышенной стоимости. Власти Монако предполагают, что миллиардер пытался воспользоваться связями в правоохранительных органах княжества, чтобы повлиять на расследование.

Накануне стало известно, что Рыболовлева задержали сразу после того, как тот явился на допрос в полицию для дачи показаний. По данным СМИ, вместе с россиянином были задержаны бывшие чиновники судебного аппарата княжества, в том числе экс-руководители органов юстиции.