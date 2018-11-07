ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РПЦ ответила Порошенко, призвавшему российских священников покинуть Украину

19:34
  • среда
  • 07 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям РПЦ "нечего делать" на территории его страны. В Москве в ответ подчеркнули, что православная церковь на Украине не представляет никого, кроме украинского народа.

Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей Русской православной церкви (РПЦ) и якобы находящихся в стране российских военнослужащих вернуться на родину. Соответствующее заявление глава государства сделал на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия", сообщает местное издание "Гордон".

Порошенко напомнил, что после решения Вселенского патриархата приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь на Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - призвал Порошенко.

В Московском патриархате в беседе с РИА "Новости" на это заявили, что представителей "Российской православной церкви" на Украине нет вовсе. "Более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", - сказал собеседник агентства.

Представитель РПЦ также в очередной раз отметил, что инициированная Киевом идея создания единой украинской церкви представляет собой "грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев, и рано или поздно суд истории даст верную оценку этой авантюре".

В октябре РПЦ прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии церкви на Украине. В Кремле, комментируя это событие, отметили, что следят за происходящим "очень внимательно" и выразили надежду, что все интересы РПЦ будут соблюдены.

Читайте также:
Главное сегодня
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение