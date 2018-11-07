Врачи Морозовской больницы удалили гигантскую аневризму у 13-летней девочки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в среду, что врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы у 13-летней девочки. Мэр пожелал Виктории полного выздоровления.

Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы у 13-летней девочки.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, операция длилась десять часов, в ней приняли участие 27 человек: врачи и средний медперсонал.

"Желаю Виктории полного выздоровления, а нашим докторам новых успехов!" – написал мэр во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Морозовской больнице начали регулярно проводить операции по трансплантации костного мозга. Клиника получила все необходимое для этого оборудование.