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Врачи Морозовской больницы удалили гигантскую аневризму у 13-летней девочки

19:37
  • среда
  • 07 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в среду, что врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы у 13-летней девочки. Мэр пожелал Виктории полного выздоровления.

Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы у 13-летней девочки.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, операция длилась десять часов, в ней приняли участие 27 человек: врачи и средний медперсонал.

"Желаю Виктории полного выздоровления, а нашим докторам новых успехов!" – написал мэр во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Морозовской больнице начали регулярно проводить операции по трансплантации костного мозга. Клиника получила все необходимое для этого оборудование.

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