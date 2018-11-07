Колония особо комфортного режима: как Цеповяз жил в неволе

Следственный комитет начал проверку в связи с опубликованными в интернете фотографиями, на которых член банды Цапков пирует прямо в стенах колонии строгого режима, где он отбывает наказание. На кадрах Вячеслав Цеповяз в тюремной робе наслаждается деликатесами: крабы, красная икра, шашлыки. На снимках также можно заметить мобильный телефон, что является вопиющим нарушением правил содержания в исправительном учреждении.

Сочный, свежеприготовленный шашлык на природе. Отдых в беседке, защищающей от яркого солнца. Или, например, краб с красной икрой - вместе с друзьями, сидя на кожаном диване. Заодно, судя по фото, можно послушать музыку на хорошей аудиосистеме или посмотреть телевизор. Для поддержания непринужденной атмосферы есть аквариум. Если вдруг совсем стало скучно, можно позвонить родным или просто поиграть в смартфоне.

Так проводил время в колонии Вячеслав Цеповяз - член так называемой банды Цапка. За соучастие в жестоком убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в станице Кущевской в 2010 году он получил 19 лет заключения, передает "ТВ Центр".

"Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - прокомментировали в управлении ФСИН по Амурской области.

ФСИН признала, что фотографии настоящие и на них действительно Вячеслав Цеповяз. Хладнокровный преступник пирует в заключении.

"Он может покупать в онлайн-магазинах еду себе со свободы. То есть технически получать какие-то продукты из внешнего мира возможно. Но есть определенные ограничения и, понятное дело, что разжигать костер и готовить мясо не должно было быть в принципе", - сказал член комиссии ОНК по Москве Дмитрий Пискунов.

Ещё заключенный может получать продукты со свободы посылками от родных. Список строго регламентирован. И там нет такой скоропортящейся еды как красная икра, краб или свежее мясо для шашлыка. Антон Шальков - адвокат потерпевшей стороны в деле о расправе в Кущевской - ничему не удивляется. Говорит, есть масса способов на законных основаниях отведать экзотического краба за решеткой.

"По решению врачей колонии такое тоже может быть, что вот заключенному положено диетическое питание и кормят его таким образом. Либо по решению суда положено ему следующее лекарство, положено ему следующее меню - он должен есть, и колония должна это исполнять", - заявил адвокат потерпевшей стороны Антон Шальков.

По имеющейся информации, у Вячеслава Цеповяза за пять лет, проведенных за решеткой исправительной колонии в Амурской области, накопилось целых 16 благодарностей. Поэтому он вполне мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Трагедия в станице Кущевская Краснодарского края разыгралась 4 ноября 2010 года. В ту ночь банда Сергея Цапка расправилась с семьей местного фермера и его гостями, не пощадив даже маленьких детей. Самой младшей девочке был всего годик. Убили за то, что фермер мешал Цапкам вести свой бизнес. А вообще, как выяснилось в ходе следствия, на счету "цапковских" более 200 изнасилований, грабежей, разбоев и убийств. Но высокие покровители всегда помогали уйти от ответственности. Банда Сергея Цапка держала в страхе всю станицу. Срослась с бизнесом, властью, правоохранительными органами и поэтому чувствовала полную безнаказанность. Попав за решетку, Вячеслав Цеповяз, по признанию его бывшей супруги Натальи, переписал на неё весь бизнес, чтобы не отобрали. Взамен просил о маленьких одолжениях.

"На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги. Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался", - рассказала экс-супруга Цеповяза.

Та самая колония в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз (см. видео). Съемки сделаны летом. Светит солнце. На тюремных грядках набирают сок огурцы и помидоры. А вот и пасека. С два десятка ульев, благодаря которым в тюрьме всегда есть мёд, который можно намазать на свежий хлеб из собственной пекарни. Но явно этого мёда на всех заключенных не хватит. Наверняка, только тем, кто хорошо себя ведет.

"Неважно какими преступлениями ты занимался до того, как попал в колонию, но если у тебя есть большие деньги, то ты можешь обеспечить себе какое-то безбедное и даже приятное существование", - рассказал член комиссии ОНК по Москве Дмитрий Пискунов.

По информации, которая попала в СМИ, фотографии сытой жизни Цеповяза за решеткой показала его бывшая супруга. Рассказала, что устала удовлетворять растущие аппетиты бывшего мужа. А тот теперь решил с ней судиться: хочет забрать обратно свой бизнес. Но, говорят, он теперь сидит как все. И даже всех благодарностей лишили. Имена друзей Вячеслава Цеповяза из тюремной охраны пока остаются неизвестными.

Дмитрий Гусев. Анна Морозова. "ТВ Центр".