Представитель Рыболовлева: бизнесмену не запрещено покидать Монако

Дмитрий Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля. Это означает, что ему запрещено встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и он обязан являться по повестке следственного судьи. Об этом сообщил официальный представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин. Он подчеркнул, что Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, поэтому ему не запрещено покидать Монако.

Дмитрий Рыболовлев провёл под арестом почти двое суток. Прокуратура Монте-Карло вызвала миллиардера на допрос во вторник утром, а сразу после взяла под стражу. Дело о коррупции, по которому, кроме Рыболовлева, проходит почти весь бывший состав судебной системы Монако, грозит стать одним из самых громких в истории княжества, отмечает "ТВ Центр".

Бывший совладелец "Уралкалия", Рыболовлев в 2010 году продал свою долю акций предприятия и уехал тратить заработанное к роскошным берегам Монте-Карло. Приобрел футбольный клуб "Монако". Вложился в недвижимость - например, виллу нынешнего президента США Дональда Трампа. Строил яхты, покупал острова. И, казалось, не считая денег, пополнял коллекцию произведений искусства.

Шедевры мировой культуры богатому русскому клиенту продавал известный швейцарский арт-дилер Ив Бувье. Но когда Рыболовлев решил часть собрания продать, выяснилось: его Гоген стоит не 85 миллионов долларов, а "всего" 25. А картина Пикассо - в пять раз дешевле заплаченных 35 миллионов. Общая же сумма ущерба нарисовалась настолько внушительная - почти миллиард долларов - что в 2015 году Рыболовлев решил подать на арт-дельца в суд. По второму иску - на 380 миллионов долларов - ответчиком стал аукционный дом Sotheby's, эксперты которого якобы покрывали мошенничество.

Бувье тогда даже арестовали, но позже отпустили под залог. Торговля искусством, говорят эксперты, дело слишком тонкое, чтобы точно разобраться: переплатил Рыболовлев или нет.

"Здесь очень трудно что-то доказать. Потому что фиксированной цены на произведение искусства - это же уникальные вещи - её в принципе не существует и не может существовать. Это не телефон, не телевизор, не автомобиль. Поэтому определить сегодняшнюю, сиюминутную стоимость произведения искусства чрезвычайно сложно. Она существенно колеблется в зависимости от рынка искусства, антиквариата", - прокомментировал директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

В итоге - несколько лет судебных тяжб. И вот Рыболовлев сам оказался на крючке у полиции Монако. Чтобы поквитаться с предприимчивым арт-дилером, сообщают СМИ, миллиардер не скупился на дорогие подарки и шикарные ужины для чиновников и нескольких высокопоставленных полицейских.

В 2017 году свой пост пришлось покинуть министру юстиции Монако только из-за того, что пресса узнала о его тесных связях с Рыболовлевым. А самого миллиардера, которого относили к ближнему кругу князя Альбера II, якобы занесли в список персон нон грата. Но тогда весомых оснований для обвинений не нашли. Теперь же в распоряжении следствия оказались записи с телефона адвоката бизнесмена. Диалог с бывшим министром и помощницей Бувье стали доказательствами коррупционного сговора.

"За данное преступление может быть предусмотрен реальный срок наказания с соответствующим многомиллионным штрафом. В части футбольного клуба следует отметить особенность, что, если решением суда будут признаны часть активов преступно нажитым, то данные активы будут конфискованы", - пояснил адвокат Алан Шавлохов.

А ведь за время своего правления российский бизнесмен вложил в "Монако" почти 335 миллионов евро, финансировал трансферы. Недавняя покупка - полузащитник Александр Головин. Рыболовлев гасит долги клуба. Но и тут, может статься, не все так прозрачно. По данным прессы, Рыболовлева подозревают в присвоении денег от продажи форварда Килиана Мбаппе. Что, впрочем, уже официально опровергли в руководстве клуба. Адвокаты Рыболовлева также требуют не делать поспешных выводов и соблюдать презумпцию невиновности в отношении их клиента, который, кстати, уже провел год в российской тюрьме за организацию заказного убийства. Но потом обвинения сняли.

Теперь Дмитрий Рыболовлев будет дожидаться вердикта суда в собственных апартаментах в самом роскошном районе Монте-Карло. Он освобожден под условие судебного контроля.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".