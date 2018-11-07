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В Москве прошло шествие КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской революции

22:29
  • среда
  • 07 ноября 2018

В Москве прошло торжественное шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Участники пронесли по улицам столицы советские флаги, портреты Ленина и Сталина. Акция завершилась митингом у памятника Карлу Марксу.

В среду исполнился 101 год со дня Октябрьской революции 1917 года, передает "ТВ Центр". В честь этой даты активисты КПРФ устроили шествие по улицам Москвы. Колонна с портретами советских вождей проследовала от Пушкинской площади до Театральной.

У памятника Карлу Марксу состоялся традиционный митинг, на котором выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он заявил о бесперспективности капиталистической модели развития общества и призвал вернуться к социалистическим ценностям.

"Мы снова обопремся на то, что нас сделало великой державой, а это чувство патриотизма, коллективизм, справедливость, высокая духовность. Но без бюджета развития нельзя это выполнить. Мы вместе с нашей командой создали мощное движение патриотических сил, 200 организаций поддерживают нас - от писателей, поэтов до всех трудовых коллективов народного типа", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

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Шествие КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской революции
Шествие КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской революции
Шествие КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской революции
Шествие КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской революции
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