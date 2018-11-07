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В московской квартире жестоко убили женщину и ее 13-летнего сына

20:34
  • среда
  • 07 ноября 2018

Тела женщины и ребенка были обнаружены в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской. Следователи сейчас изучают камеры видеонаблюдения и допрашивают соседей.

Столичные следователи завели уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ) после обнаружения в одной из квартир на севере Москвы тела женщины и ее 13-летнего сына, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, тела были обнаружены в квартире дома по улице Софьи Ковалевской вечером 7 ноября. По данным Telegram-канала Mash, убитых обнаружила бабушка, которая пришла навестить родных. У женщины и мальчика множественные ножевые ранения, у ребенка голова была обмотана скотчем.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ситуацию взял на контроль лично исполняющий обязанности главы московского управления СК Андрей Стрижов.

В настоящее время правоохранители устанавливают картину произошедшего: допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения.

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