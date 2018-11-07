Причиной взрывов боеприпасов на складе под Черниговом названа диверсия

Пожар и взрывы на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области произошли из-за диверсии. О причинах ЧП рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко.

Диверсия стала причиной пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области. Об этом заявили в прокуратуре Украины, передает украинское агентство УНИАН.

"Сейчас уже можно сказать о том, что причиной взрывов является диверсионная деятельность с физическим проникновением", - сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко.

Ранее военная прокуратура Украины возбудила дело по статье о халатности после взрывов на арсенале. В СБУ тогда заявляли, что отрабатывают различные версии, в том числе о возможной диверсии.

Взрывы боеприпасов на территории складов шестого арсенала Минобороны Украины возле поселка Дружба Ичнянского района прогремели в ночь на 9 октября. Из-за ЧП власти эвакуировали более 12 тысяч человек из 38 населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет.

В 2017 году на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. В марте ЧП произошло на арсенале в городе Балаклея Харьковской области, в мае - вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области. В сентябре того же года боеприпасы взорвались на складах в Калиновке Винницкой области.