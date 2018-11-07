Трамп объявил о грядущих перестановках в своей администрации

По словам американского лидера, большинство сотрудников Белого дома сохранят свои посты, однако некоторые перестановки все-таки произойдут. При этом Трамп подчеркнул, что это нормальное явление после промежуточных выборов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс, анонсировал кадровые перестановки в американской администрации. Трансляция заседания велась на странице телеканала Fox News в YouTube.

По словам Трампа, он очень доволен основной частью своего кабинета, однако на ряд позиций рассматриваются иные кандидатуры. "Это распространенная вещь после промежуточных выборов, я не хотел ничего делать до голосования. Перемены не будут грандиозными", - заявил Трамп собравшимся журналистам.

Глава государства дал понять, что кадровые перестановки не затронут госсекретаря Майкла Помпео, который "проделал великолепную работу". Он также высоко оценил работу министра внутренних дел Райана Зинке, которого уличили в растрате бюджетных средств. "Я хочу сперва изучить то, что об этом говорят. Посмотрим. Возможно, у меня будут соображения по этому поводу примерно через неделю", - сказал Трамп.

На вопрос журналиста о дальнейшей судьбе генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна президент отвечать отказался, пообещав озвучить свою позицию на этот счет в другое время. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Сешнс может подать в отставку после промежуточных выборов.

Американский лидер также подтвердил, что будет бороться за переизбрание на второй срок в 2020 году вместе со своим нынешним вице-президентом Майклом Пенсом.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 6 ноября. Республиканцы на них сохранили контроль над Сенатом и даже укрепили свои позиции, но при этом утратили большинство в Палате представителей.