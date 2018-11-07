Трамп попросил еще неделю на подготовку заявления по делу Хашогги

Американский президент ушел от ответа на вопрос о вине Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, но пообещал сформировать мнение на этот счет до конца следующей недели.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в очередной раз уклонился от вопроса о том, лежит ли убийство журналиста Джамаля Хашогги на совести руководства Саудовской Аравии. По словам американского лидера, больше информации на этот счет у него будет на следующей неделе.

"Я сформирую куда более цельную позицию по данному вопросу на следующей неделе", - заявил Трамп, не уточнив, означает ли это, что он наконец выступит с полноценным заявлением.

Журналистка The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус у себя в Twitter обратила внимание, что Трамп уже не первый раз уходит от ответа подобным образом, зарабатывая себе дополнительное время на раздумия. "13 октября он сказал: "Нам нужно определиться". 22 октября: "Мы узнаем очень скоро". 23 октября: "Мы во всем разберемся за короткий промежуток времени", - написала сотрудница газеты.

Джамаль Хашогги, работавший обозревателем в The Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители настаивают на том, что убийство Хашогги было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Ранее на этой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность в том, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз не мог дать приказ об убийстве Хашогги, потому что он "не такой человек". Он также заявил, что Анкара располагает некими доказательствами по делу Хашогги, которые она пока не обнародовала.