В Восточной Гуте открывают первые после войны рестораны

В Сирии приступили к восстановлению небольших городов, серьезно пострадавших во время боевых действий. Проблемы там те же, что и у крупных мегаполисов – необходимо восстановить водопровод и электроснабжение, расчистить улицы, демонтировать разрушенные дома, чтобы на их месте построить новые.

Улицы небольшого городка Хараста утопают в клубах пыли. Сквозь завесу видны огромные краны, разрушающие остатки зданий. Серия мощных ударов - и дома уже нет. В освобожденных от боевиков районах Восточной Гуты идут масштабные работы по расчистке кварталов. Сюда перебросили едва ли не всю строительную технику из Дамаска, передает "ТВ Центр".

Через год на пустырях начнут строить новое жилье. Но прежде Харасту предстоит освободить от десятков тысяч тонн обломков бетона, кирпича, арматуры. Часть жилого фонда, хотя и повреждена, но уцелела. Сейчас власти спешат создать беженцам необходимые бытовые условия.

"Когда мы вернулись, были потрясены. Дорог не было, все в сплошных завалах. Сейчас строители немного все разгребли, расчистили улицы", - рассказал местный житель Аднан Алахас.

Первое, с чего власти начнут реконструкцию – возобновление подачи воды и электричества. Среди вернувшихся домой, кто может, ищет работу на стройках или пытается открыть свое дело. Это кафе на фоне городских развалин выглядит как мираж.

"Я понимаю, что вы можете сказать - это плохой бизнес, тут ведь все разрушено и людей нет совсем. Но знаете что, я сам тут вырос. И люди вернутся. Уже возвращаются. Гости приходят сюда отдохнуть, поесть домашнюю еду, даже на свидания приходят", - говорит владелец ресторана Базиль Текли.

Скоро разрушенные войной пригороды и Дамаск соединит и новая дорога. Обломки зданий здесь использовали для строительства основы полотна. А через месяц начнут укладывать и асфальт.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия.