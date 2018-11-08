Бабич: импичмента Трампа не будет

У демократов большинство в палате представителей, у республиканцев - в сенате. Как скажется такой расклад на американской политике? Смогут ли противники Трампа ограничить свободу его действий? И какие перемены в настроениях избирателей отражают итоги выборов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Дмитрий Бабич.

Итоги промежуточных выборов в Конгресс США другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с обозревателем Дмитрием Бабичем. "Импичмента, скорее всего, в ближайшее время не будет. Потому что для этой процедуры нужно серьезное большинство в сенате. Зато в нижней палате, где рождаются законодательные инициативы, куча ненавистников Трампа. Так что оттуда теперь могут исходить самые безумные идеи", - рассказал Бабич. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.