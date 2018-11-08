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Бабич: импичмента Трампа не будет

09:06
  • четверг
  • 08 ноября 2018

У демократов большинство в палате представителей, у республиканцев - в сенате. Как скажется такой расклад на американской политике? Смогут ли противники Трампа ограничить свободу его действий? И какие перемены в настроениях избирателей отражают итоги выборов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Дмитрий Бабич.

Итоги промежуточных выборов в Конгресс США другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с обозревателем Дмитрием Бабичем.

"Импичмента, скорее всего, в ближайшее время не будет. Потому что для этой процедуры нужно серьезное большинство в сенате. Зато в нижней палате, где рождаются законодательные инициативы, куча ненавистников Трампа. Так что оттуда теперь могут исходить самые безумные идеи", - рассказал Бабич.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Дмитрий Бабич, обозреватель радио "Спутник"
Дмитрий Бабич, обозреватель радио "Спутник"
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