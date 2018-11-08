СМИ: нефтекомпании скрыто повышают цены на АЗС

Нефтяные компании нашли способ обойти соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. С лета 2018 года она начали уменьшать или вовсе отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам.

Нефтяные компании ввели скрытые наценки на бензин для корпоративных клиентов, об этом пишет газета "Коммерсант".

С лета 2018 года ряд компаний начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам. Это началось после подписания соглашения с правительством о заморозке цен на топливо.

Первой на такие меры пошла "Газпром нефть". Близкий к компании собеседник газеты назвал это повышение "сервисным сбором за топливную карту". Вслед за "Газпром нефтью" сократила скидки "Роснефть". В Лукойле скидки остались, но условия по топливным картам ухудшились.