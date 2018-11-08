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В российскую армию вернули должности замполитов

08:26
  • четверг
  • 08 ноября 2018

В штатном расписании мотострелковых рост с численностью более 100 военных введены должности заместителей по политчасти – замполиты.

Минобороны России возвращает должности ротных замполитов. Как рассказали в ведомстве "Известиям", изменения связаны с формированием Главного военно-политического управления.

Процесс создания новой структуры планируется завершить к 1 декабря этого года. За это время будут определены полномочия, штатная структура, зоны ответственности управления, а также приняты кадровые решения.

Замполиты будут подчиняться непосредственно командирам рот. Они займутся воспитанием у военнослужащих патриотизма, верности воинскому долгу и военной присяге, отмечает газета. Замполитам предстоит регулярно составлять и уточнять социально-психологическую характеристику роты.

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