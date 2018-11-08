ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России полицейские изъяли тонну наркотиков

09:16
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Полицейские задержали банду наркоторговцев, которая распространяла запрещенные вещества в 20 регионах страны. Полицейские изъяли почти тонну наркотических и психотропных веществ.

Полиция задержала около 20 членов банды наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в 20 субъектах России, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных - лидеры банды, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики запрещенных веществ. Преступники завозили наркотики из Европы, а также производили их в Подмосковье в подпольной лаборатории. Особо крупные партии веществ перевозили в специальных тайниках, устроенных в автомобилях.

"Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, поддельные документы сотрудников силовых ведомств", - рассказала официальный представитель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание преступного общества". Фигуранты дела находятся под стражей.

Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
Официальный представитель МВД Ирина Волк
Официальный представитель МВД Ирина Волк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение