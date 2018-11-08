В России полицейские изъяли тонну наркотиков

Полицейские задержали банду наркоторговцев, которая распространяла запрещенные вещества в 20 регионах страны. Полицейские изъяли почти тонну наркотических и психотропных веществ.

Полиция задержала около 20 членов банды наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в 20 субъектах России, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных - лидеры банды, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики запрещенных веществ. Преступники завозили наркотики из Европы, а также производили их в Подмосковье в подпольной лаборатории. Особо крупные партии веществ перевозили в специальных тайниках, устроенных в автомобилях.

"Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, поддельные документы сотрудников силовых ведомств", - рассказала официальный представитель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание преступного общества". Фигуранты дела находятся под стражей.