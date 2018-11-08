Минэкономразвития поддержало упрощенную прописку на дачных участках

В Министерстве экономического развития поддержали инициативу Минстроя об упрощенном переводе садовых домов в жилые. Проект соответствующего постановления внесен в правительство.

В Министерстве экономического развития поддержали упрощенный порядок перевода садовых домов в жилые. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на главу департамента недвижимости МЭР Алексея Бутовецкого.

"Мы просили прописать конкретный список документов, которые нужны для этой процедуры, и исчерпывающий перечень оснований для отказа. Эти пожелания были учтены Минстроем", - отметил он.

В настоящее время для того, чтобы прописаться в доме на садовом участке, необходимо соответствующее решение суда. Кроме того, для этого может понадобиться решение спецкомиссии или проведение экспертиз. Минстрой предложил установить для этой процедуры порядок, согласно которому для прописки на дачном участке будет достаточно подать документы через МФЦ, а власти должны принять решение в течение 45 суток.

По словам Бутовецкого, проект постановления уже внесен в правительство. В Минэкономразвития ожидают, что документ будет принят в ближайшее время.

"Если в будущем гражданин в своем садовом доме решит провести воду и отопление и постоянно там жить, тогда он будет пользоваться новым административным порядком", - отметил глава департамента МЭР.

По его словам, согласно новой процедуре, старые здания, которые зарегистрированы как жилые строения будут признаны жилыми домами, а нежилые строения станут садовыми домами.