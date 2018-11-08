Во время бунта в таджикской тюрьме погибли 13 заключенных

Во время бунта в одной из тюрем Таджикистана погибли 13 заключенных. Инцидент произошел в городе Худжанд на севере страны.

В ходе бунта в тюрьме на севере Таджикистана погибли 13 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в органах безопасности.

Инцидент произошел в тюрьме города Худжанд на севере страны в среду вечером. 13 заключенных были убиты сотрудниками правоохранительных органов.

Власти города подтвердили факт бунта в тюрьме, однако подробностей инцидента не раскрыли. На месте происшествия работает специальная следственная группа, сообщает "Газета.Ru".