Госдеп изучит последствия новых антироссийских санкций, прежде чем вводить их

США внимательно изучат последствия новых санкций против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности. Этот процесс займет некоторое время.

Госдепартамент США введет новые антироссийские санкции после анализа их последствий, сообщает РИА Новости.

"Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции были введены верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно", - заявил заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладино.

6 ноября Госдепартамент США уведомил Конгресс об истечении срока, к которому Россия по требованию Вашингтона должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химоружие. Несоблюдение этого требования активирует вторую часть санкционного пакета, вступившего в силу 27 августа текущего года, из-за дела Скрипаля. Мировые лидеры обвинили Москву применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.