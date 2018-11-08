ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп изучит последствия новых антироссийских санкций, прежде чем вводить их

09:43
  • четверг
  • 08 ноября 2018

США внимательно изучат последствия новых санкций против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности. Этот процесс займет некоторое время.

Госдепартамент США введет новые антироссийские санкции после анализа их последствий, сообщает РИА Новости.

"Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции были введены верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно", - заявил заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладино.

6 ноября Госдепартамент США уведомил Конгресс об истечении срока, к которому Россия по требованию Вашингтона должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химоружие. Несоблюдение этого требования активирует вторую часть санкционного пакета, вступившего в силу 27 августа текущего года, из-за дела Скрипаля. Мировые лидеры обвинили Москву применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Читайте также:
Новости по теме
Госдепартамент США
Госдепартамент США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение