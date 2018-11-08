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Финская церковь поймала Порошенко на лжи

11:41
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Петра Порошенко уличили во лжи. Пресс-служба украинского президента сообщила, что, по словам Порошенко Финляндская православная церковь якобы поддержала автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. В Хельсинки эту информацию опровергли.

Ректора Московской духовной академии задержали в аэропорту Киева. Излюбленный прием украинских пограничников - продержать несколько часов в тесной комнатке, а затем отказать во въезде без объяснения причин - тот, что раньше использовали в основном против российских журналистов, теперь применили в отношении священнослужителя. Вот официальная бумага - что архиепископ Верейский Амвросий якобы не может подтвердить место своего пребывания на территории Украины. Хотя он не скрывал - ехал на богослужения в день памяти преподобного Нестора Летописца. Позвали коллеги из Киевской духовной академии, передает "ТВ Центр".

Эта ситуация на границе, очевидно, стала продолжением дискриминационной политики Петра Порошенко. Как раз накануне он с трибуны заявил, что священникам Русской православной церкви "нечего делать на Украине". Так, в надежде обрести автокефалию для киевских раскольников, президент Незалежной пытается выдворить представителей единственной в стране канонической православной церкви - словно забывая, что у нее самая многочисленная паства - это миллионы прихожан.

Правда, некоторые на Украине слова Порошенко восприняли как призыв к действию. Буквально за час до прилета в Киев архиепископа Амвросия в социальных сетях появились обвинения в его адрес. В группе под названием "Украинская поместная православная церковь" ректора Московской духовной академии требовали не пускать в страну.

Надуманными обвинениями в связях со страной-агрессором, как называет Россию официальный Киев, на Украине, похоже, пытаются оправдать любое собственное беззаконие. Так произошло и в случае с правозащитницей Еленой Бережной. Во вторник в ее квартире, где якобы должны были провести обыск, выламывали двери в нарушение всех правил. Женщину после таких следственных действий увозили на скорой. А теперь СБУ демонстрирует в социальных сетях результаты обыска. Среди бумаг Бережной обнаружили письмо на имя главы российского МИДа Сергея Лаврова о фактах нарушений прав человека и свободы слова на Украине. Документ, судя по всему, расценили как главную улику.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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