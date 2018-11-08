Трамп в прямом эфире устроил перепалку с журналистом канала CNN

Первые кадровые перестановки после выборов в Конгресс. Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Именно он курировал расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года и предполагаемый сговор Трампа с Москвой. Решение об отставке обсуждалось и на пресс-конференции в Белом доме. Общение президента с журналистами в этот раз оказалось весьма эмоциональным.

На пресс-конференции по итогам промежуточных выборов Дональд Трамп два часа отвечал на вопросы. Их задали почти 70. Спрашивали президента про мигрантов, про то, как он собирается работать с демократами, почему так разобщено сегодня американское общество. Звучали вопросы и поострее. Например, правда ли, что вы уволили министра юстиции с целью "замять" дело о русских хакерах?

"Меня не беспокоит это расследование, потому что это фальшивка. Хватит, отдайте микрофон! CNN должно быть стыдно, что вы на них работаете. Вы ужасный человек. Вы не должны работать на CNN", - сказал Трамп.

Джефф Сешнс, которому в среду вежливо предложили покинуть пост министра юстиции, когда-то был верным соратником президента. В 2016-м - на тот момент сенатор из Алабамы - призывал всех голосовать за Трампа. Многие считают, что высокий пост в Минюсте он получил именно за это. Но потом разгорелся скандал о якобы вмешательстве России в выборы. И Сешнс, вместо того, чтобы взять расследование под личный контроль, напротив, от него отстранился и поручил дело Роду Розенштейну. А он нанял того самого прокурора Мюллера. Есть мнение, что Трамп предательства не простил. Правда, в его администрации уже заявили - "ничего личного", это обычные кадровые перестановки.

Исполняющим обязанности министра юстиции назначен Мэттью Уитакер. Он известен как человек, верный Трампу. И теперь команда Роберта Мюллера на время окажется под его руководством, с ним спецпрокурор должен будет согласовывать каждый свой шаг. Сколько это продлится, никто сказать не может. Не исключено, что нового министра назначат спустя месяцы. На президента, разумеется, тут же обрушились с критикой: вы всё подстроили, вы специально ждали завершения выборов. А Трамп парировал: расследование о русских хакерах давно пора прекратить, никаких доказательств всё равно нет.

Американская пресса пишет, что Трамп, уволив Сешнса, облегчил себе жизнь. Но это, мягко говоря, не так. После того, как демократы получили большинство в палате представителей Конгресса, претворять в жизнь свои решения ему будет непросто. Президенту точно будут вставлять палки в колёса. И процесс уже запущен. Демократы намерены отменить налоговую реформу Трампа.

Демократы готовы заблокировать и ряд других решений Дональда Трампа. Список разногласий внушительный. В нём вопросы экономики, право на ношение и хранение оружия и тема миграции, а именно строительство стены на границе с Мексикой. Теперь реализовать это решение президенту будет очень непросто.

Евгения Карих, "ТВ Центр".