Россия потребовала от Кипра объяснений после депортации туристов

Долгожданный отдых обернулся депортацией. Причём, закончились путешествия россиян сразу же - в аэропорту. За то, что туристы забронировали жильё на территории Северного Кипра, людей сначала отправили в тюрьму на несколько дней, а затем обратно на родину. Такие массовые депортации сопровождались грубым и недопустимым поведением со стороны пограничников. Что вызвало жёсткую реакцию со стороны нашего МИД.

Вместо моря, солнца и шезлонга почти сутки в тюремной камере. Ирина Широбокова совсем не ожидала столкнуться с такими испытаниями, купив двухдневную путевку на курорт. После прилета в аэропорт Ларнаки она показала кипрским пограничникам паспорт с шенгенской визой и ваучер на отель. Проблема заключалась в том, что гостиница располагается на севере острова, де-факто на турецкой территории.

"Я никогда не сталкивалась с таким отношением пограничников. То есть на все мои конструктивные попытки разрешить этот вопрос - давайте я забронирую жилье здесь, в южной части. У меня есть виза, я имею полное право здесь находиться. Они говорили: нет, мы решаем, мы здесь закон, будешь возникать, устроим тебе проблемы дальше", - рассказала туристка.

После допроса Ирину отправили обратным рейсом в Санкт-Петербург. Еще до поездки она заранее уточняла на сайте кипрского генкосульства, могут ли возникнуть проблемы при пересечении границы Турецкой республики Северного Кипра.

Вооруженный конфликт, приведший к разделению острова, произошел там больше 40 лет назад. Но ни о каких сложностях консультанты не упоминали. Притом, что в последние месяцы прецеденты с задержанием российских туристов участились. Предупреждение о депортации за намерение посетить спорную территорию можно найти на портале посольства страны. Российские дипломаты выразили недовольство поведением кипрских коллег – соответствующая нота в Москве вручена полномочному послу Кипра Леониду Маркидису.

На северном Кипре сейчас активно развивается туризм – причем, цены на путевки туда дешевле, чем на других популярных курортах. Граница между турецкой и кипрской стороной довольно прозрачная, ежедневно ее пересекают экскурсионные автобусы.

Ирина намерена получить от кипрских властей компенсацию за испорченный отдых. Она уже обратилась в несколько европейских правозащитных организаций.

Егор Киселёв, Анна Морозова, "ТВ Центр".