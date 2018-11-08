ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия потребовала от Кипра объяснений после депортации туристов

11:54
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Долгожданный отдых обернулся депортацией. Причём, закончились путешествия россиян сразу же - в аэропорту. За то, что туристы забронировали жильё на территории Северного Кипра, людей сначала отправили в тюрьму на несколько дней, а затем обратно на родину. Такие массовые депортации сопровождались грубым и недопустимым поведением со стороны пограничников. Что вызвало жёсткую реакцию со стороны нашего МИД.

Вместо моря, солнца и шезлонга почти сутки в тюремной камере. Ирина Широбокова совсем не ожидала столкнуться с такими испытаниями, купив двухдневную путевку на курорт. После прилета в аэропорт Ларнаки она показала кипрским пограничникам паспорт с шенгенской визой и ваучер на отель. Проблема заключалась в том, что гостиница располагается на севере острова, де-факто на турецкой территории.

"Я никогда не сталкивалась с таким отношением пограничников. То есть на все мои конструктивные попытки разрешить этот вопрос - давайте я забронирую жилье здесь, в южной части. У меня есть виза, я имею полное право здесь находиться. Они говорили: нет, мы решаем, мы здесь закон, будешь возникать, устроим тебе проблемы дальше", - рассказала туристка.

После допроса Ирину отправили обратным рейсом в Санкт-Петербург. Еще до поездки она заранее уточняла на сайте кипрского генкосульства, могут ли возникнуть проблемы при пересечении границы Турецкой республики Северного Кипра.

Вооруженный конфликт, приведший к разделению  острова, произошел там больше 40 лет назад. Но ни о каких сложностях консультанты не упоминали. Притом, что в последние месяцы прецеденты с задержанием российских туристов участились. Предупреждение о депортации за намерение посетить спорную территорию можно найти на портале посольства страны. Российские дипломаты выразили недовольство поведением кипрских коллег – соответствующая нота в Москве вручена полномочному послу Кипра Леониду Маркидису.

На северном Кипре сейчас активно развивается туризм – причем, цены на путевки туда дешевле, чем на других популярных курортах. Граница между турецкой и кипрской стороной довольно прозрачная, ежедневно ее пересекают экскурсионные автобусы.

Ирина намерена получить от кипрских властей компенсацию за испорченный отдых. Она уже обратилась в несколько европейских правозащитных организаций.

Егор Киселёв, Анна Морозова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Туристы, Республика Кипр
Туристы, Республика Кипр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение