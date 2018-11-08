Верховный суд Башкирии оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании полицейских

Верховный суд Башкирии признал законным арест троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу адвокатов.

Верховный суд Башкирии оставил под стражей троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов и представителя суда.

Кировский районный суд Уфы 2 ноября избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста до 31 декабря, однако адвокаты обжаловали это решение.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела полиции по Уфимскому району. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все трое были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".