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Верховный суд Башкирии оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании полицейских

10:00
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Верховный суд Башкирии признал законным арест троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу адвокатов.

Верховный суд Башкирии оставил под стражей троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов и представителя суда. 

Кировский районный суд Уфы 2 ноября избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста до 31 декабря, однако адвокаты обжаловали это решение.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела полиции по Уфимскому району. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все трое были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

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