Сирия готова бороться с военным присутствием США и коалиции любыми средствами

В политуправлении армии Сирии заявили, что не намерены оставлять ни малейшей части территории страны в руках турецких, американских или любых других сил.

Сирия имеет право бороться с военным присутствием США и других стран коалиции любыми возможными средствами. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на политуправление сирийской армии.

"Поскольку государство не контролирует те или иные географические регионы, такое государство и те, кто его поддерживает, имеют право бороться с подобным незаконным присутствием, с этой оккупацией всеми возможными средствами", - пояснил руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

Он также заявил, что Сирия не намерена оставлять ни малейшей части своей территории в руках турецких, американских или каких-либо других сил. По его словам, США и их союзники не борются с террористами в САР, а поддерживают их и руководят ими.

"Когда сирийская армия продвигалась в том или ином районе, американская авиация совершала прямую агрессию против нее - а кроме американской, еще израильская или авиация других стран, входящих в американскую коалицию, доказавшую, что на самом деле она сражается со всем, кроме терроризма", - заявил Хасан.