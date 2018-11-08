В Кузбассе идет проверка после гибели роженицы, родственники которой избили врача

В Кемеровской области по неизвестным пока причинам умерла роженица, которой летом сделали кесарево сечение. Ее родственники устроили самосуд над врачом, он получил сотрясение мозга.

В Кемеровской области специалисты выясняют причину смерти молодой роженицы, сообщает ТАСС.

В начале июня в роддом поступила 19-летняя женщина. Врачи сделали ей кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но пациентка по неустановленным причинам перенесла клиническую смерть и впала в кому. Несмотря на усилия врачей, она скончалась 3 ноября. В тот же день родственники избили врача, у него диагностировали сотрясение мозга.

"Делать выводы сейчас еще рано, конечно, не исключены врачебные ошибки, но это установит заключение экспертов. К сожалению, родственники погибшей не смогли справиться с эмоциями и избили главврача Тисульской районной больницы", - сообщила заместитель губернатора области Елена Малышева.

Родственники погибшей извинились перед врачом. Расследованием дела занимается Следственный комитет.