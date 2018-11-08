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В МИД не рассчитывают на скорую нормализацию отношений с США

11:24
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отношения с США не нормализуются быстро. В то же время, он выразил надежду, что американский конгресс после переизбрания займется восстановлением связей с российским парламентом.

Скорой нормализации отношений с США ожидать не стоит. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. 

"Мы не видим оснований для того, чтобы рассчитывать, что произойдет их быстрое улучшение", - передает его слова "Интерфакс".

В то же время, дипломат выразил надежду, что американский Конгресс после переизбрания займется восстановлением связей с российским парламентом. По его словам, результаты выборов не стали для российской стороны сюрпризом, о них говорилось за несколько недель до голосования.

"Неожиданностей для нас нет, мы уважаем выбор американского народа. Мы будем работать по всем линиям и дальше над задачей нормализации отношений", - отметил Рябков. 

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