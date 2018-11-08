ФСИН собирается запретить сотовую связь в колониях

ФСИН хочет убрать мобильную связь из учреждений исправительной системы. У заключенных есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.

ФСИН законодательно разрабатывает запрет на мобильную связь в колониях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева.

Изменения в законодательство могут быть внесены уже в следующем году, на данный момент ФСИН ведет переговоры с Минкомсвязи.

За полгода сотрудники ФСИН изъяли около 10 тысяч мобильных телефонов (90%) при попытке передачи их заключенных, остальные 10% были изъяты непосредственно у заключенных. При этом у отбывающих наказание есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.