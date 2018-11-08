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Захарова назвала заявления о санкциях свидетельством бессилия США

11:51
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что заявления США о новых санкциях в отношении России являются признаком бессилия в решении реальных проблем.

Заявления США о санкциях против России свидетельствуют о бессилии Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Для США это стало обыденным подходом. К сожалению, он показывает не силу, а слабость, просто бессилие решить стоящие перед США реальные проблемы, реальные проблемы с участием США на международной арене. Это отвлечение внимание от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке", - передает ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россию невозможно запугать какими-либо ультиматумами. По ее мнению, желание США ввести второй пакет санкций против России свидетельствует о политическом расколе внутри страны. 

"Внутри США наблюдается раскол общества, раскол политических сил, невозможность найти платформу для консолидации, для этого, по традиции, нужен внешний враг", - пояснила Захарова.

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