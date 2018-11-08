В баре Калифорнии произошла стрельба

В баре города Таузанд-Окс в штате Калифорния произошла стрельба. По данным полиции, стрелок сделал не менее 30 выстрелов. Есть жертвы и пострадавшие. Подозреваемый пока не задержан.

Неизвестный открыл огонь в баре города Таузанд-Окс в штате Калифорния, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Borderline Bar & Grill, где проходила вечеринка для студентов College country night. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов. Как сообщает "Газета.Ru", стрелок также разбрасывал по помещению дымовые шашки.

Есть жертвы и пострадавшие. Их число не уточняется, но известно о раненном офицере полиции. На место происшествия прибыли не менее четырех машин скорой помощи.

Подозреваемый пока не задержан. На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.