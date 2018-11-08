Ан-2 с 11 пассажирами совершил жесткую посадку в Архангельской области

В Архангельской области совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На борту находились 11 пассажиров и два пилота. Пострадавших нет. По предварительным данным, самолет не прошел обработку против обледенения.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области, сообщает РИА Новости.

Самолет следовал из Архангельска в Мезень. На борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок, и два пилота. Пострадавших нет, самолет не поврежден.

Источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что самолет, скорее всего, не прошел обработку жидкостью против обледенения перед вылетом. При этом для самолетов типа Ан-2 такая обработка не предусмотрена, поскольку самолеты, как правило, не поднимаются до высот, где происходит обледенение. Но в день вылета самолета резко поменялись метеоусловия.