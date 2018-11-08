Собянин: через систему ЕМИАС зарегистрировано полмиллиарда записей к врачу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сервисом ЕМИАС для записи к врачу воспользовались уже 500 миллионов раз.

Сервисом Единой медицинской информационно-аналитической системы для записи к врачу воспользовались уже 500 миллионов раз. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московская система здравоохранения - одна из крупнейших в мире, а управлять этой системой помогает сервис ЕМИАС. В нем зарегистрировано уже 500 миллионов записей к врачу. Больше 160 миллионов из них сделаны удаленно - через интернет, мобильные приложения и телефон", - говорится в сообщении.