Путин прибыл в Астану на саммит ОДКБ

Противодействие терроризму, обстановка в "горячих точках" и региональная проблематика. Эти и другие вопросы обсудят в четверг главы государств-участниц ОДКБ. Они встретятся в Астане, куда уже прибыл Владимир Путин.

Владимир Путин 8 ноября прибыл в Астану. Он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности вместе с лидерами Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Основное внимание они уделят мерам по обеспечению стабильности в мире и созданию атмосферы доверия в международных отношениях, передает "ТВ Центр".

По итогам сессии будет подписано около 20 документов, в том числе итоговая политическая декларация. В ходе своего двухдневного визита Владимир Путин также проведёт переговоры с президентом принимающей стороны Нурсултаном Назарбаевым и примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.