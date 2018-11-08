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Путин прибыл в Астану на саммит ОДКБ

14:39
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Противодействие терроризму, обстановка в "горячих точках" и региональная проблематика. Эти и другие вопросы обсудят в четверг главы государств-участниц ОДКБ. Они встретятся в Астане, куда уже прибыл Владимир Путин.

Владимир Путин 8 ноября прибыл в Астану. Он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности вместе с лидерами Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Основное внимание они уделят мерам по обеспечению стабильности в мире и созданию атмосферы доверия в международных отношениях, передает "ТВ Центр".

По итогам сессии будет подписано около 20 документов, в том числе итоговая политическая декларация. В ходе своего двухдневного визита Владимир Путин также проведёт переговоры с президентом принимающей стороны Нурсултаном Назарбаевым и примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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