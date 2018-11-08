Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммите Большой двадцатки в Аргентине. Эту информацию подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил договоренность о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, сообщает "Интерфакс".

"Такая договоренность существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили. На сегодняшний момент есть такая договоренность, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов", - сказал он.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и США в Париже сорвалась из-за позиции французских властей, которые не захотели, чтобы этот саммит "затмил" запланированные Елисейским дворцом мероприятия в память об окончании Первой мировой войны.