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Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

12:54
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммите Большой двадцатки в Аргентине. Эту информацию подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил договоренность о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, сообщает "Интерфакс".

"Такая договоренность существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили. На сегодняшний момент есть такая договоренность, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов", - сказал он.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и США в Париже сорвалась из-за позиции французских властей, которые не захотели, чтобы этот саммит "затмил" запланированные Елисейским дворцом мероприятия в память об окончании Первой мировой войны.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
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