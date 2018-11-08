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Не менее 11 человек пострадали при стрельбе в баре в Калифорнии

13:09
  • четверг
  • 08 ноября 2018

11 человек ранены при стрельбе в баре города Таузанд-Окс в штате Калифорния. Их число может увеличиться, сообщили в полиции. Информация о погибших не подтвердилась.

При стрельбе в баре в Калифорнии пострадали не менее 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Число раненых может увеличиться. Среди пострадавших - сотрудник правоохранительных органов. Информация о погибших на данный момент не подтверждается.

Ранее сообщалось, что в неизвестный открыл огонь в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Окс в штате Калифорния. Там проходила вечеринка для студентов College country night. Нападавший произвел около 30 выстрелов и разбросал дымовые шашки.

Подозреваемый до сих пор не задержан. На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.

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