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Из квартиры убитой женщины с сыном в Москве изъяли гвоздодер и нож

15:09
  • четверг
  • 08 ноября 2018

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и её сына. Преступление произошло накануне в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской. На телах были обнаружены признаки насильственной смерти. По некоторым данным, с места преступления были изъяты гвоздодер и нож. Возбуждено уголовное дело. Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета России.

Всю ночь до утра у девятиэтажки на улице Софьи Ковалевской - машины полиции, Следственного комитета, скорая помощь. О трагедии в полицию сообщила пожилая женщина. Открыв дверь своим ключом, она обнаружила в квартире тела дочери и 12-летнего внука. С множественными колото-резаными ранами. Среди соседей сразу поползли слухи - очень странное и жестокое убийство.

Известно о погибших немногое. Обычная семья. Приезжие. Жили здесь лет девять-десять. Особо ни с кем не общались. Муж убитой женщины был военный. Собственно, он и перевез жену с ребенком в Москву, но больше года назад, по словам соседей, умер от инфаркта или инсульта.

Соседи сейчас, конечно, строят свои версии. Одни говорят - были какие-то проблемы с родственниками первого мужа, квартиру собирались продавать. Другие вспоминают - в последнее время семью навещал мужчина.

"После смерти мужа она начала с кем-то встречаться, общаться. Прилично одетый был мужчина", - говорит соседка Ирина Беликова.

Впрочем, в последние дни никто не заметил ничего подозрительного. Никаких конфликтов, скандалов, шума. Даже о трагедии соседи узнали от полиции.

"В настоящее время следователи-криминалисты устанавливают картину произошедшего, допрошены родственники, жильцы дома, возможные очевидцы. С места происшествия изъято орудие убийства, изучены камеры видеонаблюдения. Следствием предпринимаются все меры к установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления", - сообщила  официальный представитель ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

С места происшествия изъяты нож и гвоздодёр. Составлен фоторобот подозреваемого. В розыск объявлен 38-летний уроженец города Владимира.

Юлия Богоманшина, Павел Винокуров, Александр Марченко, "ТВ Центр".

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Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
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