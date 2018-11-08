Уникальная операция: в Морозовской больнице 27 врачей 10 часов спасали девочку

В Морозовской больнице провели уникальную операцию 13-летней девочке с аневризмой артерии. В операции принимали участие 27 медиков и длилась она 10 часов. Теперь жизнь юной пациентки в безопасности.

Тринадцатилетняя Вика невольно стала настоящей звездой в мире детских кардиохирургов. Три месяца назад, когда они с мамой были в музее Пушкина, у нее сильно разболелся живот, передает "ТВ Центр". Боль была нестерпимая.

Ни врачи скорой помощи, ни специалисты Морозовской больницы не смогли понять сразу, что происходит. Предварительный диагноз - аневризма верхней брыжеечной артерии - подтвердился на ангиографии. Итог диагностики всех озадачил. Ведь такая патология встречается только у взрослых.

"Необычность была в том, что произошел полный отрыв верхней брыжеечной артерии. И в ее устье - в том месте, где прижать ее невозможно. Поэтому нестандартные виды операций, которые выполнялись и которые есть и используются у взрослых пациентов, интегрировать на этот случай было невозможно", - рассказал заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы Михаил Абрамян.

Две недели врачи и семья Вики были в сильнейшем напряжении. Аневризма длиной 6 сантиметров была как мина замедленного действия. Пульсирующая гематома не кровоточила только благодаря стенке брюшины. Но в любой момент могло начаться сильное кровотечение. Хирурги искали похожие случаи не только в российской практике, но и у зарубежных коллег. Но эффективных методов не было ни у кого. И тогда на консилиуме решили действовать так, как считают нужным. Эндоваскулярные хирурги не только контролировали ход операции на рентген-мониторе, но и раздули специальный баллон, чтобы остановить поток крови в аневризме.

"Если бы не было этого гибридного подхода, тогда, вскрыв аневризму, мы бы получили массивное кровотечение, которое оказалось бы фатальным. И эта методика позволила нам получить несколько минут на то, чтобы найти устье разорвавшейся артерии и начать формирование анастомоза", - отметил Абрамян.

В итоге после 10-часовой операции вместо аневризмы у Вики - сосудистый протез. Сейчас Вика на контрольном обследовании. Но уже давно ни в чем не ограничена. И врачи с гордостью говорят - "здорова".

Для врачей Морозовской больницы этот случай как экзамен. Благодаря слаженной работе разных специалистов они его выдержали. А мама Вики уверена - у ее дочки точно есть ангел-хранитель.

Екатерина Гоголева, Андрей Талалай, "ТВ Центр".