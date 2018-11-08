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Уникальная операция: в Морозовской больнице 27 врачей 10 часов спасали девочку

15:06
  • четверг
  • 08 ноября 2018

В Морозовской больнице провели уникальную операцию 13-летней девочке с аневризмой артерии. В операции принимали участие 27 медиков и длилась она 10 часов. Теперь жизнь юной пациентки в безопасности.

Тринадцатилетняя Вика невольно стала настоящей звездой в мире детских кардиохирургов. Три месяца назад, когда они с мамой были в музее Пушкина, у нее сильно разболелся живот, передает "ТВ Центр". Боль была нестерпимая.

Ни врачи скорой помощи, ни специалисты Морозовской больницы не смогли понять сразу, что происходит. Предварительный диагноз - аневризма верхней брыжеечной артерии - подтвердился на ангиографии. Итог диагностики всех  озадачил. Ведь такая патология встречается только у взрослых.

"Необычность была в том, что произошел полный отрыв верхней брыжеечной артерии. И в ее устье - в том месте, где прижать ее невозможно. Поэтому нестандартные виды операций, которые выполнялись и которые есть и используются у взрослых пациентов, интегрировать на этот случай было невозможно", - рассказал заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы Михаил Абрамян.

Две недели врачи и семья Вики были в сильнейшем напряжении. Аневризма длиной 6 сантиметров была как мина замедленного действия. Пульсирующая гематома не кровоточила только благодаря стенке брюшины. Но в любой момент могло начаться сильное кровотечение. Хирурги искали похожие случаи не только в российской практике, но и у зарубежных  коллег. Но эффективных методов не было ни у кого. И тогда на консилиуме решили действовать так, как считают нужным. Эндоваскулярные хирурги не только контролировали ход операции на рентген-мониторе, но и раздули специальный баллон, чтобы остановить поток крови в аневризме.

"Если бы не было этого гибридного подхода, тогда, вскрыв аневризму, мы бы получили массивное кровотечение, которое оказалось бы фатальным. И эта методика позволила нам получить несколько минут на то, чтобы найти устье разорвавшейся артерии и начать формирование анастомоза", - отметил Абрамян.

В итоге после 10-часовой операции вместо аневризмы у Вики - сосудистый протез. Сейчас Вика на контрольном обследовании. Но уже давно ни в чем  не ограничена. И врачи с гордостью говорят - "здорова".

Для врачей Морозовской больницы этот случай как экзамен. Благодаря слаженной работе разных специалистов они его выдержали. А мама Вики уверена - у ее дочки точно есть ангел-хранитель.

Екатерина Гоголева, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
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