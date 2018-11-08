ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Несколько безымянных улиц и скверов Москвы обрели названия

15:11
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Несколько безымянных улиц столицы получили названия. Среди них набережные, бульвары, скверы и проезды города.

Сразу несколько наименований присвоены безымянным проездам в районе Лефортово. Так, проезд между шоссе Энтузиастов и улицей Золоторожский Вал теперь будет называться бульвар Сенкевича, в честь Юрия Сенкевича, хорошо известного советскому телезрителю ведущего "Клуба путешественников", передает "ТВ Центр".

Соседний проезд между шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом получил название проезд Шелихова, русского исследователя и мореплавателя.

Там же от улицы Золоторожский Вал до проезда Завода Серп и Молот получил название проезд Невельского, российского адмирала, исследователя Дальнего Востока.

А соседний сквер получил название сквер Гужона, в честь российского предпринимателя, пайщика Товарищества Московского металлургического завода.

Ещё один сквер около улицы Новокузнецкая назван сквером Ополченцев Замоскворечья, которые защищали город в Великую Отечественную.

В районе Ясенево площадь на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусская и Ясногорская будет носить имя Кима Филби, известного советского разведчика.

Проектируемый проезд в Северном районе получил название улица Академика Алиханова, одного из основоположников ядерной физики в Советском Союзе.

Главное сегодня
Прохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение