Несколько безымянных улиц и скверов Москвы обрели названия

Несколько безымянных улиц столицы получили названия. Среди них набережные, бульвары, скверы и проезды города.

Сразу несколько наименований присвоены безымянным проездам в районе Лефортово. Так, проезд между шоссе Энтузиастов и улицей Золоторожский Вал теперь будет называться бульвар Сенкевича, в честь Юрия Сенкевича, хорошо известного советскому телезрителю ведущего "Клуба путешественников", передает "ТВ Центр".

Соседний проезд между шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом получил название проезд Шелихова, русского исследователя и мореплавателя.

Там же от улицы Золоторожский Вал до проезда Завода Серп и Молот получил название проезд Невельского, российского адмирала, исследователя Дальнего Востока.

А соседний сквер получил название сквер Гужона, в честь российского предпринимателя, пайщика Товарищества Московского металлургического завода.

Ещё один сквер около улицы Новокузнецкая назван сквером Ополченцев Замоскворечья, которые защищали город в Великую Отечественную.

В районе Ясенево площадь на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусская и Ясногорская будет носить имя Кима Филби, известного советского разведчика.

Проектируемый проезд в Северном районе получил название улица Академика Алиханова, одного из основоположников ядерной физики в Советском Союзе.