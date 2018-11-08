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Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы"

15:14
  • четверг
  • 08 ноября 2018

На стадионе "Лужники" накануне вечером прошёл четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома". Российская команда проиграла итальянцам со счётом 2:1

Посмотреть интересную игру на стадион "Лужники" накануне пришли почти 60 тысяч болельщиков. Свободных мест на трибунах почти не было. Чтобы обеспечить безопасность, движение вокруг  "Лужников" на время матча было  перекрыто. А на самом стадионе за порядком следили почти  4 тысячи сотрудников полиции Росгвардии и частных охранных предприятий. Зрители проходили строгий досмотр, в том числе и личных вещей, передает "ТВ Центр".

Тем не менее, без конфликтов не обошлось. Болельщики устроили на трибунах  опасное шоу: сжигали файеры и клубные шарфы "римлян". А затем, уже после матча, группа российских фанатов попыталась спровоцировать итальянских болельщиков. Но полиция успела вмешаться. В отношении зачинщиков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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