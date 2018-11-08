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Песков: "расследование Мюллера" не имеет никакого отношения к России

13:29
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемое "расследование Мюллера" не имеет никакого отношения к России. Он подчеркнул, что это - головная боль США.

Так называемое "расследование Мюллера" о вмешательстве в американские выборы не имеет никакого отношения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

По данным "Интерфакса", Песков заявил, что выводы комиссии Мюллера о вмешательстве в выборы не выдерживают серьезной критики. Представитель Кремля отметил, что никаких новых выводов в рамках расследования представлено не было.

"До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки. Иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали, поэтому мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь", - сказал он.

Песков также прокомментировал увольнение генерального прокурора США. Джефф Сэшнс подал заявление в среду после соответствующего запроса американского президента Дональда Трампа.

"Знаете, это не наш вопрос. Это вопрос США", - сказал Песков.

Противники Трампа подозревают Сэшнса в контактах с представителями российских властей. 

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