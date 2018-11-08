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На российском сегменте МКС починили компьютер

13:40
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что работа одного из компьютеров на российском сегменте МКС восстановлена. Поломка произошла 6 ноября и не повлияла на работу станции.

Работа компьютера на российском сегменте Международной космической станции восстановлена после сбоя. Об этом сообщают Дни.ру со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, работа центральной-вычислительной машины восстановлена путем ее перезагрузки.

Сбой в работе компьютера на МКС произошел 6 ноября. В Роскосмосе тогда заявили, что на работу станции поломка не повлияет.

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