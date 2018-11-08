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Число жертв бунта в таджикской колонии увеличилось до 27

13:55
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Не менее 25 заключенных и двое охранников погибли в результате бунта в колонии города Худжанда на севере Таджикистана. Беспорядки вспыхнули накануне после того, как один из заключенных отобрал у надзирателя автомат и открыл огонь по тюремщикам.

В результата бунта в колонии в Таджикистане погибли не менее 25 заключенных и двое охранников. Об этом пишут Дни.ру. Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще несколько заключенных смогли сбежать, воспользовавшись суматохой.

Беспорядки в колонии в городе Худжанда на севере страны начались накануне вечером. Один из заключенных напал на надзирателя, отобрал у него автомат и открыл огонь по другим сотрудникам исправительного учреждения. После этого они захватили один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ подавил бунт.

Сейчас в городе усилены меры безопасности. Кроме того, на усиленный режим работы перешли киргизские пограничники. Худжанда находится в непосредственной близости от границы двух стран.

 

 

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