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В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 13 человек

14:10
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Шериф округа Вентура Джефф Дин сообщил, что в результате стрельбы в баре в Калифорнии погибли 13 человек, включая нападавшего.

В результате стрельбы в баре в Калифорнии погибли 13 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Джеффа Дина. 

По его словам, были убиты 11 посетителей бара. Также погибли помощник шерифа и сам стрелок. По словам шерифа, помощник окружного шерифа Рон Хелус прибыл на место происшествия и был ранен, когда вошел в здание. Он умер в больнице.

Как сообщалось ранее, неизвестный открыл огонь в переполненном баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс на юге Калифорнии. В заведении проходила вечеринка для студентов College country night. Нападавший выстрелил около 30 раз и разбросал дымовые шашки.

По данным полиции, стрелок умер в заведении. Как именно он погиб в правоохранительных органах не уточнили.  

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