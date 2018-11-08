По факту жесткой посадки Ан-2 под Архангельском возбудили дело

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Воздушное судно получило повреждения, пассажиров эвакуировал вертолет Ми-8.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после инцидента с самолетом Ан-2 в Архангельской области, сообщает "Интерфакс".

Утром 8 ноября самолет Ан-2, выполнявший рейс "Архангельск-Мезень", совершил вынужденную посадку в лесу. На борту находились 11 человек и два пилота. Источник агентства сообщил, что самолет получил значительные повреждения. По предварительным данным, ЧП произошло из-за обледенения.

Пассажиров самолета эвакуировал вертолет Ми-8, он отвезет их в Архангельск.