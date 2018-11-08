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По факту жесткой посадки Ан-2 под Архангельском возбудили дело

14:34
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Воздушное судно получило повреждения, пассажиров эвакуировал вертолет Ми-8.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после инцидента с самолетом Ан-2 в Архангельской области, сообщает "Интерфакс".

Утром 8 ноября самолет Ан-2, выполнявший рейс "Архангельск-Мезень", совершил вынужденную посадку в лесу. На борту находились 11 человек и два пилота. Источник агентства сообщил, что самолет получил значительные повреждения. По предварительным данным, ЧП произошло из-за обледенения.

Пассажиров самолета эвакуировал вертолет Ми-8, он отвезет их в Архангельск.

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