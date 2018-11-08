ФСБ подготовила предложения по борьбе с радикализмом молодежи

Федеральная служба безопасности подготовила руководству страны предложения по борьбе с радикализмом молодежи.

Федеральная служба безопасности подготовила для руководства страны предложения по борьбе с радикализмом молодежи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

По его словам, опасность представляют закрытые сообщества, которые создаются среди молодежи, и ее радикализация приводит к гибели людей. По словам Бортникова, "с этим надо что-то делать".

Глава ФСБ видит выход в активной совместной работе силовиков, власти, гражданского общества и школ, где, по его словам, "происходит достаточное количество проявлений". В качестве примера Бортников привел инцидент со стрельбой в политехническом колледже в Керчи.