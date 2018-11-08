Ми-8 совершил жесткую посадку под Тверью, один человек погиб

Один человек погиб и трое пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Тверской области. Инцидент произошел днем в четверг в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области. В результате инцидента один человек погиб и трое пострадали.

Предварительные данные приводит ТАСС со ссылкой на медицинскую службу по региону. "Погиб человек, который был зажат в вертолете. Остальные трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в управлении МЧС по Тверской области, сообщение о жесткой посадке вертолета поступило в оперативную дежурную смену около 12:55 мск в четверг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что у Ми-8 возникла техническая неисправность во время облета газопровода, поэтому пилоту пришлось экстренно снижаться. При посадке машина получила повреждения.