Рыболовлеву на допросе в Монако задали 600 вопросов. Он не ответил ни на один

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев провел в отделении полиции Монако целые сутки, но все это время сохранял молчание, узнали СМИ. Бизнесмен лишь выразил несогласие с правомерностью экспертизы переписки, изъятой из телефона его адвоката Татьяны Бершеды.

Следователи Монако, проводившие допрос российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, задали ему в общей сложности около 600 вопросов, но он отказался на них отвечать. Об этом, как передает ТАСС, сообщила французская газета Nice Matin со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Рыболовлев почти сутки провел под стражей в отделении полиции, однако бизнесмен сохранял молчание, поскольку посчитал неправомерной экспертизу переписки из телефона его адвоката Татьяны Бершеды, на основании которой его вызвали на допрос. По окончании временного задержания им обоим были предъявлены обвинения, однако их суть до сих пор неизвестна.

Рыболовлев был задержан в минувший вторник. По данным местных СМИ, новое расследование связано с прошлогодним скандалом, который разгорелся вокруг иска Рыболовлева к арт-диллеру Иву Бувье. Власти Монако посчитали, что миллиардер пытался повлиять на ход дела, воспользовавшись связями в правоохранительных органах и судебной системе.

Накануне стало известно, что Рыболовлев и Бершеда были отпущены из отделения полиции. Первоначально сообщалось, что их освободили под подписку о невыезде, однако адвокаты миллиардера эту информацию позднее опровергли.

"Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием - не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда", - подчеркнули представители защиты россиянина.

Между тем в Княжеском дворце Монако выразили удовлетворение ходом следственного процесса в отношении миллиардера. "Теперь нельзя будет говорить, что правосудие в Монако находится на службе сильных мира сего, поскольку в данном случае речь идет именно о таких людях. И никто их не щадит", - заявили в администрации княжества (цитата по "Интерфаксу").