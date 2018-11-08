Госдума одобрила запрет военным публиковать фото в соцсетях

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете российским военнослужащим публиковать в интернете информацию, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. В частности, речь идет о фото, видео и геотегах в соцсетях. Нарушителей предложено привлекать к дисциплинарной ответственности, контрактников будут досрочно увольнять.

Правительственный законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете и СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, прошел первое чтение в Госдуме.

Речь в документе идет о запрете выкладывать данные, которые могут раскрыть ведомственную принадлежность военных. В частности, это фото, видео и геотеги в соцсетях, поясняется в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, невзирая на должности и звания. Контрактникам грозит досрочное увольнение.

Авторы законопроекта подчеркивают, что ограничения и ответственность за их нарушения будут распространяться исключительно на действующих военнослужащих и не коснутся, в случае окончательного принятия законопроекта, тех, кто со службы ушел.