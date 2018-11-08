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Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив

15:44
  • четверг
  • 08 ноября 2018

У Москвы нет никаких доказательств того, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, так как Сергея Скрипаля никто с тех пор не видел, а Юлия Скрипаль появилась только один раз на экране.

В МИД России не исключают, что Сергея и Юлии Скрипалей уже нет в живых, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.    

"У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет. Мы видели Юлию Скрипаль один раз на экране, один раз за более полугода, мимолетное появление в камере, причем мы даже не знаем, кто снимал и кто писал ей этот текст. А Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще", - цитирует ее РИА Новости.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом "Новичок" российские спецслужбы. В настоящее время Скрипали выписаны из больницы. В Солсбери продолжается расследование инцидента.

23 мая в Сети было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль, в котором она рассказала о планах вернуться в Россию, а также поблагодарила врачей, спасших жизнь ей и ее отцу.

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