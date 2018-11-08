ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Волгограде полиция проверит сообщения о найденных на свалке уголовных делах

16:15
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Волгоградские полицейские организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о найденных на свалке папках с уголовными делами. Виновных накажут, если эти данные подтвердятся, сообщили в управлении МВД по региону.

Полиция Волгограда проверит опубликованные в соцсетях и СМИ данные о том, что на свалку возле отделения полиции № 2 Краснооктябрьского района города выбросили папки с уголовными делами.

"Назначена проверка о появившейся в открытых источниках информации о якобы выброшенных уголовных делах", - сообщили местному порталу V1.RU в пресс-службе управления МВД по региону.

Виновных пообещали наказать, если данные подтвердятся. СМИ проинформируют об итогах проверки.

Ранее в соцсетях появились фото со свалки. На снимках виден титульный лист дела и несколько бумаг.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение