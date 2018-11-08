В Волгограде полиция проверит сообщения о найденных на свалке уголовных делах

Волгоградские полицейские организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о найденных на свалке папках с уголовными делами. Виновных накажут, если эти данные подтвердятся, сообщили в управлении МВД по региону.

Полиция Волгограда проверит опубликованные в соцсетях и СМИ данные о том, что на свалку возле отделения полиции № 2 Краснооктябрьского района города выбросили папки с уголовными делами.

"Назначена проверка о появившейся в открытых источниках информации о якобы выброшенных уголовных делах", - сообщили местному порталу V1.RU в пресс-службе управления МВД по региону.

Виновных пообещали наказать, если данные подтвердятся. СМИ проинформируют об итогах проверки.

Ранее в соцсетях появились фото со свалки. На снимках виден титульный лист дела и несколько бумаг.